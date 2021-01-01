Кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown

Товара нет в наличии
|
Код товара
|3139405-1023552100
|
Артикул
|
EVP_202407
|
Бренд
|
Boss
|
Гарантия, месяцев
|
12
Размеры
|
500
|
530
|
1150-1230
|
Высота сиденья
|
490-550
|
0.21
Цвет и материал
|
серый
|
серый, черный
|
текстиль
|
полимер
|
матовый
|
матовый
Комплектация
|
Компоненты, входящие в комплект
|
колесики, подлокотники
Особенности применения
|
Рекомендуемые помещения
|
Кабинет,Офис
|
120
|
Масса брутто, кг
|
20.4
Дополнительные параметры
|
Высота от пола до сиденья - 490-550мм.
Высота спинки - 680 мм.
Ширина сиденья - 500 мм.
Механизм качания - ТопГан Мульти - механизм качания с возможностью фиксации кресла в любом положении.
Регулировка высоты - Газ лифт 3 класса по стандарту Germany DIN 4550.
Тип роликов - для паркета. Диаметр штока 11 мм.
Почти все офисные работники много времени проводят за компьютером, необходимым как для учебы, так и для выполнения непосредственных обязанностей. Чтобы работа приносила удовольствие, нужно обустроить максимально комфортное рабочее место, в этом вам поможет кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Grey EVP_202407 от бренда Everprof. Данная модель относится к серии «Boss» и стоит 15690 руб. Благодаря оптимальным габаритам (высота 1150-1230 мм, ширина 500 мм и выступ 530 мм) кресло обеспечит правильную поддержку спины, при этом вы всегда сможете задвинуть стул под рабочую зону и сэкономить полезное пространство. Серый цвет обивки, сделанной из практичного материала (текстиль), удачно перекликается с основой корпуса (оттенок серый, черный), для изготовления которого был выбран полимер. В комплект также входят колесики, подлокотники. Приятных покупок!
|
Код товара
|3139406-1023552100
|
Артикул
|
EVP_202406
|
Бренд
|
Boss
|
Гарантия, месяцев
|
12
Размеры
|
500
|
530
|
1150-1230
|
Высота сиденья
|
490-550
|
0.21
Цвет и материал
|
коричневый
|
коричневый, черный
|
текстиль
|
полимер
|
матовый
|
матовый
Комплектация
|
Компоненты, входящие в комплект
|
колесики, подлокотники
Особенности применения
|
Рекомендуемые помещения
|
Кабинет,Офис
|
120
|
Масса брутто, кг
|
20.4
Дополнительные параметры
|
Высота от пола до сиденья - 490-550мм.
Высота спинки - 680 мм.
Ширина сиденья - 500 мм.
Механизм качания - ТопГан Мульти - механизм качания с возможностью фиксации кресла в любом положении.
Регулировка высоты - Газ лифт 3 класса по стандарту Germany DIN 4550.
Тип роликов - для паркета. Диаметр штока 11 мм.
Почти все офисные работники много времени проводят за компьютером, необходимым как для учебы, так и для выполнения непосредственных обязанностей. Чтобы работа приносила удовольствие, важно организовать максимально комфортное рабочее место, в этом вам поможет кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown EVP_202406 от бренда Everprof. Эта модель относится к серии «Boss» и стоит 15690 руб. Благодаря оптимальным размерам (высота 1150-1230 мм, ширина 500 мм и выступ 530 мм) кресло обеспечит правильную поддержку спины, при этом вы всегда сможете задвинуть стул под рабочую зону и сэкономить место в кабинете. Коричневый цвет обивки, выполненной из практичного материала (текстиль), удачно перекликается с основой корпуса (оттенок коричневый, черный), для изготовления которого был выбран полимер. В комплект также входят колесики, подлокотники. Приятных покупок!
Для удобства совершения покупок в нашем интернет-магазине предусмотрено несколько вариантов оплаты:
|Тип товара
|Стоимость
|Минимальная стоимость
|(% от стоимости товара)
|1-2 шт
|3-5 шт
|от 6 шт
|Бра, торшеры
|10%
|1100
|1400
|1700
|Люстры
|7%
|1200
|1900
|2500
|Банкетки, вешалки, стулья, полки, кресла
|5%
|1100
|1500
|2500
|Столы, обувницы, стеллажи, ТВ-тумбы, комоды, кровати, диваны, кухонные уголки
|10%
|1500
|2500
|4000
|Гостиные (стенки), шкафы
|10%
|1900
|3000
|5500
* Сборка в день доставки в пределах МКАД и Зоны 1 СПБ, в остальных регионах на следующий день.
Возврат и обмен товара можно произвести в течение 21 дня с момента покупки.Узнать больше