Механизм качания - ТопГан Мульти - механизм качания с возможностью фиксации кресла в любом положении.

Регулировка высоты - Газ лифт 3 класса по стандарту Germany DIN 4550.

Тип роликов - для паркета. Диаметр штока 11 мм.

Почти все офисные работники много времени проводят за компьютером, необходимым как для учебы, так и для выполнения непосредственных обязанностей. Чтобы работа приносила удовольствие, важно организовать максимально комфортное рабочее место, в этом вам поможет кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown EVP_202406 от бренда Everprof. Эта модель относится к серии «Boss» и стоит 15690 руб. Благодаря оптимальным размерам (высота 1150-1230 мм, ширина 500 мм и выступ 530 мм) кресло обеспечит правильную поддержку спины, при этом вы всегда сможете задвинуть стул под рабочую зону и сэкономить место в кабинете. Коричневый цвет обивки, выполненной из практичного материала (текстиль), удачно перекликается с основой корпуса (оттенок коричневый, черный), для изготовления которого был выбран полимер. В комплект также входят колесики, подлокотники. Приятных покупок!