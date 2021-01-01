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Главная  >  Мебель  >  Стулья и Кресла  >  Компьютерные кресла  >  Для дома  >  Кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown
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Кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown

(Код товара 3139405:1-023-552-100) (Код товара 3139406:1-023-552-100) Everprof Кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown https://photo.mebelion.ru/images/d1a5ee810b00967fb867ee5dbca09e9a.jpg
Товара нет в наличии
15 690 руб.

Товара нет в наличии

В наличии
15 690 руб.
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Ширина, мм
?
500
Выступ, мм
?
530
Высота, мм
?
1150-1230
Материал обивки
?
текстиль
Ширина, мм
?
500
Выступ, мм
?
530
Высота, мм
?
1150-1230
Материал обивки
?
текстиль
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Характеристики «Кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Grey»

Код товара
 3139405-1023552100
Артикул
EVP_202407
Бренд
Everprof (Китай)
Серия
?
Boss
Гарантия, месяцев
12
Размеры
Ширина, мм
?
500
Выступ, мм
?
530
Высота, мм
?
1150-1230
Высота сиденья
490-550
Объем упаковки, куб. м
?
0.21
Цвет и материал
Цвет обивки
?
серый
Цвет корпуса
?
серый, черный
Материал обивки
?
текстиль
Материал корпуса
?
полимер
Тип поверхности обивки
?
матовый
Тип поверхности корпуса
?
матовый
Комплектация
Компоненты, входящие в комплект
колесики, подлокотники
Особенности применения
Рекомендуемые помещения
Кабинет,Офис
Максимальная нагрузка, кг
?
120
Масса брутто, кг
20.4
Дополнительные параметры
Высота от пола до сиденья - 490-550мм.
Высота спинки - 680 мм.
Ширина сиденья - 500 мм.

Механизм качания - ТопГан Мульти - механизм качания с возможностью фиксации кресла в любом положении.
Регулировка высоты - Газ лифт 3 класса по стандарту Germany DIN 4550.
Тип роликов - для паркета. Диаметр штока 11 мм.
Почти все офисные работники много времени проводят за компьютером, необходимым как для учебы, так и для выполнения непосредственных обязанностей. Чтобы работа приносила удовольствие, нужно обустроить максимально комфортное рабочее место, в этом вам поможет кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Grey EVP_202407 от бренда Everprof. Данная модель относится к серии «Boss» и стоит 15690 руб. Благодаря оптимальным габаритам (высота 1150-1230 мм, ширина 500 мм и выступ 530 мм) кресло обеспечит правильную поддержку спины, при этом вы всегда сможете задвинуть стул под рабочую зону и сэкономить полезное пространство. Серый цвет обивки, сделанной из практичного материала (текстиль), удачно перекликается с основой корпуса (оттенок серый, черный), для изготовления которого был выбран полимер. В комплект также входят колесики, подлокотники. Приятных покупок!

Характеристики «Кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown»

Код товара
 3139406-1023552100
Артикул
EVP_202406
Бренд
Everprof (Китай)
Серия
?
Boss
Гарантия, месяцев
12
Размеры
Ширина, мм
?
500
Выступ, мм
?
530
Высота, мм
?
1150-1230
Высота сиденья
490-550
Объем упаковки, куб. м
?
0.21
Цвет и материал
Цвет обивки
?
коричневый
Цвет корпуса
?
коричневый, черный
Материал обивки
?
текстиль
Материал корпуса
?
полимер
Тип поверхности обивки
?
матовый
Тип поверхности корпуса
?
матовый
Комплектация
Компоненты, входящие в комплект
колесики, подлокотники
Особенности применения
Рекомендуемые помещения
Кабинет,Офис
Максимальная нагрузка, кг
?
120
Масса брутто, кг
20.4
Дополнительные параметры
Высота от пола до сиденья - 490-550мм.
Высота спинки - 680 мм.
Ширина сиденья - 500 мм.

Механизм качания - ТопГан Мульти - механизм качания с возможностью фиксации кресла в любом положении.
Регулировка высоты - Газ лифт 3 класса по стандарту Germany DIN 4550.
Тип роликов - для паркета. Диаметр штока 11 мм.
Почти все офисные работники много времени проводят за компьютером, необходимым как для учебы, так и для выполнения непосредственных обязанностей. Чтобы работа приносила удовольствие, важно организовать максимально комфортное рабочее место, в этом вам поможет кресло компьютерное Boss EР-098 Fabric Brown EVP_202406 от бренда Everprof. Эта модель относится к серии «Boss» и стоит 15690 руб. Благодаря оптимальным размерам (высота 1150-1230 мм, ширина 500 мм и выступ 530 мм) кресло обеспечит правильную поддержку спины, при этом вы всегда сможете задвинуть стул под рабочую зону и сэкономить место в кабинете. Коричневый цвет обивки, выполненной из практичного материала (текстиль), удачно перекликается с основой корпуса (оттенок коричневый, черный), для изготовления которого был выбран полимер. В комплект также входят колесики, подлокотники. Приятных покупок!


Для удобства совершения покупок в нашем интернет-магазине предусмотрено несколько вариантов оплаты:

  • наличными при получении товара
  • онлайн оплата банковской картой
  • оплата банковской картой при получении товара (для жителей Москвы и МО)
  • безналичным расчетом
  • наложенным платежом

Сборка мебели и установка светильников
в день доставки *

Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО, Екатеринбург, Ярославль, Казань
Услуга оказывается только в указанных регионах
Соблюдаем чистоту в Вашем доме
Наши специалисты надевают бахилы и убирают мусор за собой
Фиксированная
стоимость
Вам не придется доплачивать на месте сверх согласованной стоимости, за исключением не оговоренных заранее работ
Быстро соберем и установим
Работы, в зависимости от сложности, обычно занимают от 30 минут

Стоимость работ

Тип товара Стоимость Минимальная стоимость
(% от стоимости товара) 1-2 шт 3-5 шт от 6 шт
Бра, торшеры 10% 1100 1400 1700
Люстры 7% 1200 1900 2500
Банкетки, вешалки, стулья, полки, кресла 5% 1100 1500 2500
Столы, обувницы, стеллажи, ТВ-тумбы, комоды, кровати, диваны, кухонные уголки 10% 1500 2500 4000
Гостиные (стенки), шкафы 10% 1900 3000 5500
за МКАД до 30км +200 руб.
30-100 км +500 руб.
СПб Зона2 до 30км +200 руб.
30-100 км +500 руб.

* Сборка в день доставки в пределах МКАД и Зоны 1 СПБ, в остальных регионах на следующий день.

Возврат и обмен товара можно произвести в течение 21 дня с момента покупки.

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